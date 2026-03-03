Сироту-обезьянку Панча навсегда разлучают с плюшевой «‎мамой»

В японском зоопарке готовятся отнять любимую игрушку у детёныша макаки по кличке Панч, сообщает The Tab. Обезьянка-сирота прославилась в соцсетях в феврале 2026 года после того, как история её одиночества тронула пользователей.

Плюшевый орангутан заменил Панчу маму, которая отказалась от малыша сразу после рождения. Однако смотрители уверены, что игрушка больше не понадобится макаке. Сейчас его выпустили в общий вольер, чтобы другие обезьяны могли привыкнуть. По словам специалистов, это поможет стае принять детёныша.

Панчу недавно исполнилось шесть месяцев — возраст, в котором японские макаки обычно начинают отходить от матери. Смотрители надеются, что он тоже станет самостоятельным, и тогда плюшевый орангутан ему уже будет не нужен.

Напомним, мир узнал о Панче, когда в соцсетях распространилось душещипательное видео из общего вольера, на котором его возит по земле взрослая макака, после чего напуганный малыш бежит за утешением к плюшевой игрушке-орангутану — она заменила бросившую Панча мать. Сотрудники зоосада объяснили, что это нормальный процесс интеграции в стаю.