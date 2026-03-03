Нефть Brent подорожала до 84 долларов впервые с 2024 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio
Цена нефти Brent впервые с июня 2024 года превысила 84 доллара за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Рост котировок уже отразился на стоимости топлива на Украине.
За минувшие сутки все виды бензина подорожали в среднем на одну гривну за литр, следует из данных мониторинга.
Эскалация на Ближнем Востоке уже ударила по мировым рынкам. Ещё вчера баррель Brent впервые с июня 2025 года превысил 80 долларов, достигнув $80,03, а сейчас он стоит уже 84 доллара. При этом золото прибавило 1,8% (до $5334 за унцию), серебро — почти 3%.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.