Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 12:20

Нефть Brent подорожала до 84 долларов впервые с 2024 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Цена нефти Brent впервые с июня 2024 года превысила 84 доллара за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Рост котировок уже отразился на стоимости топлива на Украине.

За минувшие сутки все виды бензина подорожали в среднем на одну гривну за литр, следует из данных мониторинга.

Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $100 из-за Ормузского пролива
Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $100 из-за Ормузского пролива

Эскалация на Ближнем Востоке уже ударила по мировым рынкам. Ещё вчера баррель Brent впервые с июня 2025 года превысил 80 долларов, достигнув $80,03, а сейчас он стоит уже 84 доллара. При этом золото прибавило 1,8% (до $5334 за унцию), серебро — почти 3%.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar