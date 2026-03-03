Во Внуково загорелся двигатель самолёта, вылетевшего в Паттайю после 2 суток задержки

Пассажиры рейса AZUR Air Москва — Паттайя провели двое суток в ожидании вылета, а когда самолёт наконец поднялся в воздух, у него загорелся двигатель. Об этом сообщает Baza.

Двигатель самолёта загорелся при взлёте из Внуково. Видео © Telegram / Baza

Рейс ZF 2801 должен был отправиться из Внуково вечером 28 февраля, но вылет отменили. Позже его семь раз переносили. Причиной стала неисправность воздушного судна — специалисты ждали деталь с другого борта. Всё это время пассажиры находились в аэропорту, им предоставляли еду и воду, а затем начали расселять по гостиницам.

В авиакомпании заявили, что подготовка лайнера была завершена. Однако сразу после взлёта у него вспыхнул двигатель. Несмотря на это, судно благополучно долетело до Паттайи и приземлилось.

А ранее Life.ru писал, что самолёт, летевший из Фукуоки в Казань, вернулся в аэропорт вылета из-за хлопков в двигателе. Российские туристы провели в ожидании обратного рейса около 11 часов. Некоторые пассажиры ночевали на скамейках и багажных лентах, остальных разместили в гостиницах. Запасной борт авиакомпания пока не прислала.