Макар из «Что было дальше?» высказался об отмене концертов Щербакова в России

После новостей об отмене концертов комика Алексея Щербакова в России Super решил узнать мнение его коллег. Корреспондент связался с Ильёй Макаровым, соведущим комика по шоу «Что было дальше?».

Макар отвечал крайне неохотно и подчеркнул, что его ситуация не касается, поэтому вряд ли кому-то должно быть интересно его мнение — оно всё равно ничего не изменит. Однако в итоге он выразил надежду, что у товарища всё будет в порядке.

«Жизнь продолжается, поэтому я надеюсь, у Лёши всё будет хорошо. Вот и всё», — коротко отметил резидент «ЧБД».

Все концерты комика Алексея Щербакова в России отменены. Тур 25/26 полностью свернули. Выступление в Москве, запланированное на 2 апреля в зале «Москва», отменили — билеты возвращают, а анонс исчез с сайта площадки, хотя продажи уже почти завершились. На официальном сайте артиста сейчас нет ни одной даты в российских городах. Для сравнения, в 2024 году резидент шоу «Что было дальше?» выступал в 33 городах, включая крупные площадки России, Белоруссии и Казахстана.