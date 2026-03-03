Суд изъял 272 картины Рерихов в пользу государства

Речь идёт о работах Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия. Ранее аналогичное решение уже принималось, но позже отменялось.

Напомним, в прошлом году экс-главу правления «Мастер-банка» Бориса Булочника, финансировавшего «Международный центр Рерихов», обвинили в хищении средств банка и их отмывании. Суд постановил конфисковать у него имущество, включая 272 картины Николая и Святослава Рерихов. Полотна перешли в собственность государства. Однако «Международный центр Рерихов» подал жалобу, указав, что его не привлекли к процессу, что является нарушением. Тогда Московский городской суд отменил постановление об изъятии картин в доход государства.