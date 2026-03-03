Финансист раскритиковал идею усложнить снятие наличных в кассах банков

Российские банки готовятся ввести «период охлаждения» при снятии наличных в отделениях, чтобы защитить клиентов от мошенников. Однако финансовый аналитик Лазарь Бадалов уверен: от этого решения пострадают обычные люди.

По его словам, клиентам придётся доказывать сотруднику банка, что они не жертвы обмана, но работник не может знать всех в лицо. Уже сейчас действующие ограничения — лимиты и приостановки операций — вызывают массу нареканий: люди оказываются заложниками ситуации и не могут вовремя снять свои деньги.

«Вместо того чтобы отрегулировать данные нормы, предлагается ещё больше ужесточить действующие правила», — подчеркнул эксперт в беседе с «Ридусом».

Напомним, ранее российские банки предложили ввести в отделениях «период охлаждения» при снятии наличных, чтобы защитить клиентов от действий мошенников. Инициативу поддержали уже несколько кредитных организаций.