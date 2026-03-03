Храм в Шотландии продают по цене однушки в российской глубинке

В шотландской деревне Хоунэм власти продают церковь площадью 122 кв. м, при этом цена объекта сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры в российской глубинке. Как пишет «Постньюс», за объект просят всего 45 тысяч евро (около 4 млн рублей).

Храм внесён в перечень памятников архитектуры Шотландии. Покупатель сможет переделать религиозную постройку под любые цели — создать библиотеку, детский сад, магазин и так далее. Сейчас в храме три помещения — прихожая, зал для богослужений и небольшая ризница. Старинное кладбище возле церкви предлагается не трогать, но его обслуживание готовы взять на себя местные власти.

Для Шотландии это не единичный случай подобной продажи. Так, в деревне Ратен продаётся церковь с мезонином, её площадь — 363 кв м, а цена — 55 тысяч евро (около 5 млн рублей).

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге на торги выставили участок площадью около 3,9 тыс. квадратных метров, ранее входивший в территорию старейшего городского кладбища. Землю хотят отдать под АЗС и газовые станции. Участок находится на территории объекта культурного наследия «Митрофаньевское кладбище», где есть холерные захоронения 1831 года и стоит православный крест.