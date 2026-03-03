Зумеров призвали не уродовать себе лица молотками ради «идеальных» скул

Владимир Путин
Молодые люди, стремясь к «идеальным» скулам, наносят себе удары молотком по лицу, но такие эксперименты могут закончиться тяжёлыми последствиями, предупредил пластический хирург Александр Митаев. По его словам, даже лёгкий удар способен вызвать гематому с осложнениями.

«Это в первую очередь нагноения гематом, и вот уже у вас на всю жизнь вместо красивой «набитой» скулы, рубец в пол-лица, возможно втянутый, а возможно и огромный красный, гипертрофический. А возможно вам придётся делать операцию и вскрывать нагноившуюся гематому», — отметил собеседник РИАМО.

Если удар пришёлся по кости, возможен перелом, а при смещении потребуется операция, иначе место не заживёт, станет подвижным и будет болеть постоянно. Кроме того, возможны варианты с массивными кровотечениями, способными привести к смерти, а также случаи, когда после удара проваливается нос, меняется уровень глаз или двоится в глазах, подчеркнул эксперт.

Россиянам раскрыли, как найти хорошего стоматолога и не нарваться на «чёрных зубодёров». Кроме того, врач рассказал, когда стоит бить тревогу после ношения корсета.

