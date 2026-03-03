В Омане с конкурса красоты для животных дисквалифицировали 20 «‎переделанных» верблюдов из-за ботокса и силикона. Об этом рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На ежегодном фестивале в городе Аль-Мусанна ветеринары нашли у животных следы косметических процедур: инъекции ботокса для увеличения губ, миорелаксанты для смягчения морды, силикон в горбах и гормоны для роста мышц.

Как пояснила Акулова, подобные конкурсы в странах Персидского залива сопоставимы с «Оскаром» — призовые фонды огромны, а победа делает животное и его потомство баснословно дорогими. Однако такие манипуляции — прямая угроза здоровью: ботокс мешает жевать, филлеры вызывают воспаления, гормоны — бесплодие. Это уже не первый случай: в 2018 и 2021 годах верблюдов дисквалифицировали с фестиваля в Саудовской Аравии по тем же причинам.

«Красота животного — это результат генетики, правильного ухода и заботы, а не шприца!» — подчеркнула директор зоопарка.

Организаторам конкурса стоило бы поучиться уважению у властей Саудовской Аравии, которые недавно начали выдавать всем верблюдам паспорта. В документе будет содержаться полная информация о животном: порода, данные о вакцинации и сведения о владельце. Это позволит сформировать точную медицинскую карту для каждого верблюда и упростит контроль за распространением инфекционных заболеваний.