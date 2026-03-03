Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 14:59

Еврокомиссия ответила на иск Банка России о бессрочной блокировке активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Еврокомиссия приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания российских активов. Представитель ЕК Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что они полностью уверены в законности своего решения.

«Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило. Мы полностью уверены в законности данного решения и его соответствии международному праву», — сказал Уйвари.

Песков: Часть стран ЕС понимают негативные последствия после изъятия активов РФ
Песков: Часть стран ЕС понимают негативные последствия после изъятия активов РФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что европейские страны продолжат попытки узаконить изъятие замороженных российских активов. Банк России подал иск в Общий суд Евросоюза в Люксембурге, оспаривая регламент Совета ЕС от 12 декабря 2025 года. Заявление направлено 27 февраля 2026 года на основании статьи 263 Договора о функционировании ЕС.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar