Еврокомиссия ответила на иск Банка России о бессрочной блокировке активов
Еврокомиссия приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания российских активов. Представитель ЕК Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что они полностью уверены в законности своего решения.
«Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило. Мы полностью уверены в законности данного решения и его соответствии международному праву», — сказал Уйвари.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что европейские страны продолжат попытки узаконить изъятие замороженных российских активов. Банк России подал иск в Общий суд Евросоюза в Люксембурге, оспаривая регламент Совета ЕС от 12 декабря 2025 года. Заявление направлено 27 февраля 2026 года на основании статьи 263 Договора о функционировании ЕС.
