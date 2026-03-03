Еврокомиссия ответила на иск Банка России о бессрочной блокировке активов

Еврокомиссия приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания российских активов. Представитель ЕК Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что они полностью уверены в законности своего решения.

«Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило. Мы полностью уверены в законности данного решения и его соответствии международному праву», — сказал Уйвари.