Ценовой бойкот: С полок «Ленты» исчезнут Burn, «Добрый» и ещё 170 напитков
Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
«Группа Лента» объявила о приостановке закупок для своих торговых точек нескольких категорий продукции у «Мултон Партнерс» (бывшее российской подразделение Coca-Cola). Причиной называется «немотивированное повышение цен». В перечень попали порядка 170 напитков, включая «Добрый», Rich, Burn и Bon Aqua.
«Группа Лента» считает условия, на которых настаивает поставщик, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для ритейлера... Поставки около 170 товаров приостановлены, и мы вынуждены заменить их на напитки других производителей, цены на которые соответствуют ожиданиям наших покупателей», — объявили в пресс-службе сети.
В настоящее время переговоры с поставщиками всё ещё продолжаются.
Ранее сообщалось, что аграрии хотят застраховать себя от обвалов цен в сезон изобилия. Профильный союз направил в антимонопольную службу инициативу, которая может изменить правила игры на прилавках. Картофельный союз предложил установить для торговых сетей минимальную закупочную цену на уровне 30–60 рублей за килограмм. Письмо с таким предложением ушло на имя замглавы ФАС Тимофея Нижегородцева.
