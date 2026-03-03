Стали известны даты школьных каникул в 2026 году

Стали известны даты, в которые школьники будут отдыхать от учёбы в 2026 году. Российские школы сами определяют сроки каникул, однако ориентируются на рекомендации Минпросвещения. График опубликован в телеграм-канале ведомства.

При четвертной системе учебный год делится на четыре части. Осенние каникулы и зимние каникулы уже миновали (с 25 октября по 2 ноября 2025-го и с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го), весенние рекомендовали проводить с 28 марта по 5 апреля 2026-го. Летние каникулы начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учёбы зависят от расписания ГИА. Минпросвещения также рекомендовало добавить дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля 2026-го.

При модульной (триместровой) системе ученики отдыхают пять раз в году. Ребятам, которые учатся по такой системе, предстоит отдыхать 11–19 апреля 2026-го. Летние каникулы стартуют 25 мая. Последним учебным днём фактически станет пятница 22 мая, так как 25 мая выпадает на понедельник.

В обеих системах школьники также отдыхают в дни государственных праздников: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения разработает перечень средств обучения, воспитания и игрушек для детских садов, который будет ориентирован на традиционные российские ценности. Инициатива направлена на создание единого системного подхода к оснащению дошкольных учреждений по всей стране. В список войдут игры и пособия, помогающие детям усваивать традиции, знакомиться с отечественной культурой и художественными практиками, а также изучать биографии исторических личностей.