Лекарство за 245 млн рублей получит ребёнок в Краснодаре

Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило, что ребёнок из региона обеспечен дорогостоящим препаратом «Элевидис» стоимостью 245 миллионов рублей. Лекарство закуплено фондом «Круг добра», созданным по указу президента РФ.

«Что касается препарата «Дефлазакорт» — он не зарегистрирован в России, поэтому его закупка возможна только по решению суда. В настоящее время такое решение есть, и ребёнок гарантированно получит препарат в этом месяце», — говорится в сообщении краевого минздрава.

А ранее Life.ru писал, что суд обязал Минздрав Кубани выплатить пациентке 500 тысяч рублей за препарат. Лекарство она не могла получить в больнице, поэтому покупала его сама. Ради этого ей даже пришлось распродать свои вещи.