Препарат за 2 миллиона долларов не помог мальчику со СМА в Петербурге

Шестилетнему Матвею Куликовскому из Санкт-Петербурга, страдающему спинальной мышечной атрофией (СМА), не помогло самое дорогое в мире лекарство — «Золгенсма», стоимостью около 2 миллионов долларов. Средства на него в 2021 году собирали всем миром, в том числе благодаря активной помощи его старшего 12-летнего брата Артёма, который в костюме медвежонка раздавал листовки в центре города, пишет «Фонтанка».

После введения препарата у мальчика сначала наблюдался небольшой прогресс, но спустя время его состояние ухудшилось. По словам матери Анны, после инфузии ребёнок тяжело заболел, попал в реанимацию и получал противовирусные препараты, которые, по некоторым данным, могли разрушить действие «Золгенсма».

Сейчас Матвей не держит голову, не сидит, питается через гастростому и весит чуть больше 10 килограммов.

