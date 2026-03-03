Владимир Путин
Дрон ВСУ атаковал «газель» с лекарствами для прифронтовых районов ЛНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Украинский дрон ударил по «газели», перевозившей медикаменты для жителей прифронтовых территорий ЛНР. В результате вражеской атаки никто не пострадал, но медицинский груз так и не попал адресатам. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Луганской Народной Республики.

«К счастью, жертв удалось избежать. Водитель спецтранспорта развернул автомобиль обратно в Лисичанск. Машину после осмотра опечатали, завтра сотрудники склада сделают опись повреждённых медицинских препаратов», приводит ведомство слова министра здравоохранения региона Наталии Пащенко.

Автомобиль ехал по маршруту Лисичанск — Новодружеск. Водители аптечной сети, как и бригады скорой помощи, часто становятся мишенью для украинских военных, однако они продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на все риски, отметила Пащенко.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко показал последствия ночной атаки беспилотников. В своём Telegram-канале он опубликовал фотографии повреждённых зданий и сообщил о подомовых обходах. В результате удара пострадали восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских садика. Пять человек получили травмы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

