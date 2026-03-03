Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 19:05

Украинцу во Львове отказали в записи к врачу из-за русского языка

Во Львове пациент столкнулся с отказом в записи к врачу только потому, что говорил на русском языке. Видео завирусилось в украинских пабликах.

Попытка зарегистрироваться в частную клинику во Львове. Видео © «Одесса-ИНФО»

На опубликованной записи администратор клиники заявляет, что не понимает русского, и требует от посетителя перейти на государственный язык. Тот удивился и попросил повторить, а потом дал собеседнице непечатные инструкции о том, куда по его мнению, ей следует пойти.

«Это частная клиника во Львове!» возмутился мужчина таким сервисом.

Украинского футболиста удалили с поля за выкрики не на мове
Украинского футболиста удалили с поля за выкрики не на мове

На днях языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская призвала украинцев отказаться от русского языка даже в личных разговорах на работе. Она заявила, что публичное пространство, включая рабочие места, должно быть полностью украиноязычным — независимо от темы беседы. По её словам, даже обсуждение домашних питомцев с коллегами следует вести исключительно на государственном языке. Тем не менее, чиновница также признала, что многие граждане не разделяют эту позицию и продолжают использовать русский в быту.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar