Ксения Алфёрова сбежала со спектакля Озчивита и подколола бывшего мужа Бероева

Актриса Ксения Алфёрова посетила в Москве моноспектакль турецкого актёра Бурака Озчивита, но покинула зал до окончания постановки. По её словам, причиной стало качество перевода, который, как ей показалось, делал искусственный интеллект.

Она отметила, что актёру необходим хороший режиссёр, иначе даже опытному артисту сложно удержать внимание зрителя без качественной драматургии. При этом Алфёрова подчеркнула, что уходила тихо, чтобы никому не мешать, и ей было очень стыдно за этот поступок. Отдельно она в ироничной форме высказалась о своём бывшем муже, актёре Егоре Бероеве, который недавно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой.

«А ещё, по секрету, между нами, девочками, я поняла, что мне брюнеты не нравятся! Но к Бураку это не относится!» — иронично добавила актриса.

Ранее Life.ru сообщал, что о расставании Егора Бероева с Ксенией Алфёровой стало известно в январе этого года. На премьеру фильма «Золотой дубль» они пришли без обручальных колец, а позже актёр подтвердил развод. Бероев заявил, что с 2022 года живёт своей жизнью. Алфёрова официально подтвердила развод после 25 лет брака, признавшись, что последние три года были для неё тяжёлыми, а теперь её сердце свободно. Позже стало известно о новой избраннице актёра — 21-летней балерине Анне Панкратовой.