Регион
3 марта, 19:16

Дегтярёв увидел в заявлении МОК сигнал к скорому снятию санкций с россиян

Михаил Дегтярёв. Обложка © Telegram / Пулемёт Дегтярёва

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв считает заявление МОК о том, что спорт должен оставаться объединяющей силой в мире, сигналом к неизбежному и скорому снятию ограничений с российских атлетов. Об этом глава Олимпийского комитета России написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, позиция Международного олимпийского комитета справедлива и даже революционна. Дегтярёв выразил мнение, что «маяк надежды», о котором говорит МОК, наконец засияет и для российских и белорусских спортсменов. Он также упомянул о необходимости восстановления статуса ОКР и целостности олимпийского движения в целом.

Напомним, Международный олимпийский комитет отказался вводить ограничения против израильских и американских спортсменов в связи с военной операцией в Иране. В организации заявили, что спорт обязан оставаться «маяком надежды» и инструментом объединения, особенно в эпоху глобальных конфликтов. МОК подчёркивает, что такая позиция вытекает из основополагающих принципов олимпизма. При этом в комитете не стали комментировать, почему аналогичная логика не распространяется на российских и белорусских атлетов.

Юрий Лысенко
