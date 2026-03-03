Владимир Путин
3 марта, 19:22

Минюст внёс Калифорнийский университет в Беркли* в список нежелательных организаций

Обложка © Life.ru

Минюст России добавил Калифорнийский университет в Беркли* в перечень нежелательных организаций. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

Также в список включили Российско-американскую ассоциацию учёных (RASA)*. Решение приняли после того, как 16 февраля Генпрокуратура признала деятельность университета нежелательной, а 17 февраля — ассоциации.

Статус нежелательной организации присваивают иностранным и международным неправительственным структурам. Это происходит, когда их работа угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Такие организации не могут работать в России. За нарушение запрета наступает административная и уголовная ответственность.

Минюст обновил реестр иноагентов, включил туда поэта, политолога и журналиста
Ранее в перечень нежелательных внесли немецкий «Центр независимых социальных исследований»* из Берлина. Также туда попала французская организация «Европейская сеть по судебной защите прав заключённых»*.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

*Организации признаны нежелательными на территории РФ.

