Над Волгоградом прогремела серия взрывов
Жители Волгограда сообщили о серии громких взрывов в небе над городом вечером 3 марта. По словам очевидцев, в южной и северной частях города были слышны не менее пяти-семи мощных хлопков.
Местные утверждают, что в небе раздавались характерные звуки двигателей, а затем были видны вспышки. По предварительным данным, беспилотники двигались на низкой высоте.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, система ПВО уничтожает воздушные цели на подлёте к городу. Уже сбито несколько летательных аппаратов. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Ранее Life.ru писал, что вечером в аэропорту Волгограда экстренно ввели временные ограничения на полёты. Росавиация объяснила меры необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей. Когда ограничения снимут – пока не сообщается.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel