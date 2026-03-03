Над Волгоградом прогремела серия взрывов

Жители Волгограда сообщили о серии громких взрывов в небе над городом вечером 3 марта. По словам очевидцев, в южной и северной частях города были слышны не менее пяти-семи мощных хлопков.

Местные утверждают, что в небе раздавались характерные звуки двигателей, а затем были видны вспышки. По предварительным данным, беспилотники двигались на низкой высоте.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, система ПВО уничтожает воздушные цели на подлёте к городу. Уже сбито несколько летательных аппаратов. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее Life.ru писал, что вечером в аэропорту Волгограда экстренно ввели временные ограничения на полёты. Росавиация объяснила меры необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей. Когда ограничения снимут – пока не сообщается.