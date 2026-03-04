Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 02:38

Пентагон объявил о начале военной операции в Эквадоре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Соединённые Штаты и Эквадор приступили к совместной военной операции против группировок, признанных террористическими. Об этом сообщило Южное командование Пентагона.

В заявлении подчёркивается, что действия направлены на борьбу с наркотерроризмом и демонстрируют приверженность США поддержке партнёров в регионе. В прошлом году Вашингтон уже активизировал военное присутствие в Латинской Америке, нанося удары по катерам, которые, по данным властей, перевозили наркотики. Нынешняя операция продолжает эту линию.

В США раскрыли, сколько тысяч военных участвуют в операции против Ирана
В США раскрыли, сколько тысяч военных участвуют в операции против Ирана

Ранее в эквадорской прибрежной провинции Гуаяс были обнаружены тела восьми человек, обезглавленных неизвестными. По предварительным данным полиции, случившееся связано с переделом сфер влияния между группировками, занимающимися транспортировкой наркотиков.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Эквадор
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar