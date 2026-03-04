Пентагон объявил о начале военной операции в Эквадоре
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Соединённые Штаты и Эквадор приступили к совместной военной операции против группировок, признанных террористическими. Об этом сообщило Южное командование Пентагона.
В заявлении подчёркивается, что действия направлены на борьбу с наркотерроризмом и демонстрируют приверженность США поддержке партнёров в регионе. В прошлом году Вашингтон уже активизировал военное присутствие в Латинской Америке, нанося удары по катерам, которые, по данным властей, перевозили наркотики. Нынешняя операция продолжает эту линию.
Ранее в эквадорской прибрежной провинции Гуаяс были обнаружены тела восьми человек, обезглавленных неизвестными. По предварительным данным полиции, случившееся связано с переделом сфер влияния между группировками, занимающимися транспортировкой наркотиков.
