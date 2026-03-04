Владимир Путин
Регион
4 марта, 07:29

Россияне бросились сметать из магазинов неожиданный товар

Обложка © Chatgpt / Life.ru

Россияне в пять раз чаще покупали лопаты для снега в январе–феврале 2026 года. Такие данные РИА «Новости» предоставили аналитики, изучившие статистику розничных продаж.

«Спрос на лопаты для уборки снега в январе–феврале 2026 года вырос в 5,1 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость покупки составила 1572 рубля, что на 12% ниже прошлогоднего уровня», — сообщили эксперты.

Вместе с лопатами активнее раскупали скребки — их продажи взлетели в 3,1 раза, при средней цене 2704 рубля. Снегоуборочная техника подорожала на 49% (до 12 764 рублей), но спрос на неё тоже вырос — в 3,4 раза.

Кроме того, на 11% увеличились продажи противогололёдных реагентов. Средняя цена упаковки снизилась на 3% и составила 844 рубля. Аналитики связывают это с расширением ассортимента недорогих товаров и скидками в сетевых магазинах.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России на 40% снизился спрос на маникюр, педикюр и услуги бровистов. Эксперты объясняют эту тенденцию снижением доходов населения — люди всё чаще выбирают услуги, связанные с поддержанием здоровья и сохранением молодости.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

