Россияне бросились сметать из магазинов неожиданный товар

Россияне в пять раз чаще покупали лопаты для снега в январе–феврале 2026 года. Такие данные РИА «Новости» предоставили аналитики, изучившие статистику розничных продаж.

«Спрос на лопаты для уборки снега в январе–феврале 2026 года вырос в 5,1 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость покупки составила 1572 рубля, что на 12% ниже прошлогоднего уровня», — сообщили эксперты.

Вместе с лопатами активнее раскупали скребки — их продажи взлетели в 3,1 раза, при средней цене 2704 рубля. Снегоуборочная техника подорожала на 49% (до 12 764 рублей), но спрос на неё тоже вырос — в 3,4 раза.

Кроме того, на 11% увеличились продажи противогололёдных реагентов. Средняя цена упаковки снизилась на 3% и составила 844 рубля. Аналитики связывают это с расширением ассортимента недорогих товаров и скидками в сетевых магазинах.

