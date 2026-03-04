Стажёрка украла полмиллиона рублей из сейфа стоматологии в Москве

В Москве стажёр в стоматологической клинике украла из сейфа учреждения более 500 тысяч рублей. Женщина смогла узнать у других сотрудников код, дождалась, когда останется одна на рабочем месте и похитила из сейфа все деньги. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району при содействии коллег из УВД по ЦАО задержали 33-летнюю жительницу Подмосковья. Она подозревается в хищении денег из сейфа стоматологической клиники, где работала стажёром администратора», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемая может попасть за решётку на срок до шести лет, подчеркнули в МВД.

Ранее сотрудники московской полиции задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в краже сумки с 36 миллионами рублей из салона автомобиля. Жертвой стал предприниматель. После инкассации своих магазинов он оставил спортивную сумку с выручкой в салоне и вышел заменить спущенное колесо. Этой паузой воспользовался злоумышленник.