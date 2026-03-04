Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 07:52

Захарова сравнила позицию Канады по нападению США и Израиля на Иран с медицинским случаем

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальная позиция премьер-министра Канады Марка Карни по атаке США и Израиля на Иран напоминает случай из медицины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Такие случаи описаны в медицине. Когда над ними насилие не совершают, они это делают добровольно, но через «не могу», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава «с сожалением» поддерживает военную операцию США и Израиля в Иране, которая унесла уже сотни жизней. Поддержку атак политик объяснил несогласием с ядерной программой ИРИ и его поддержкой вооружённых группировок на Ближнем Востоке.

Захарова сочла атаку по школе в Иране запредельным уровнем жестокости и цинизма

Борис Эльфанд
