Захарова сравнила позицию Канады по нападению США и Израиля на Иран с медицинским случаем
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальная позиция премьер-министра Канады Марка Карни по атаке США и Израиля на Иран напоминает случай из медицины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Такие случаи описаны в медицине. Когда над ними насилие не совершают, они это делают добровольно, но через «не могу», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.
Напомним, ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава «с сожалением» поддерживает военную операцию США и Израиля в Иране, которая унесла уже сотни жизней. Поддержку атак политик объяснил несогласием с ядерной программой ИРИ и его поддержкой вооружённых группировок на Ближнем Востоке.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.