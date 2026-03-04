«Готовы лучшее отдать»: Захарова высмеяла попытку Литвы выслужиться перед США в Иране

Литва исполнит любое повеление от Вашингтона, поэтому с готовностью отдаст «лучшее», если США потребуют отправить литовских военных для поддержки операции против Ирана. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя громкие заявления советника президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Асты Скайсгирите.

«Это как и Украина, как киевский режим. Им только назови, они готовы лучшее отдать», — подчеркнула Захарова, выступая в эфире радио Sputnik.

Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что Литва готова рассмотреть возможность отправки своих войск в Иран, если поступит соответствующий запрос от США. По её словам, к операции могут подключиться и другие союзники.