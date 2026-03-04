Владимир Путин
4 марта, 08:14

Режим «Опасное небо» объявили в Удмуртии из-за угрозы атаки дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

В южных районах Удмуртии объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале.

«Внимание! Сигнал «Опасное небо»: угроза атаки БПЛА в южных районах Удмуртии», — написал он.

Позже предупреждение расширили ещё на четыре района: Увинский, Селтинский, Сюмсинский и Вавожский. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Бречалов предупредил, что в 10:40 в Удмуртии вновь зазвучит сирена в рамках проверки системы оповещения.

Школы Чувашии перевели на дистанционку из-за угрозы БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области беспилотник ВСУ атаковал жилой дом. Вечером 3 марта дрон-камикадзе ударил по населённому пункту Понуровка в Стародубском округе. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

