Режим «Опасное небо» объявили в Удмуртии из-за угрозы атаки дронов ВСУ

В южных районах Удмуртии объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале.

«Внимание! Сигнал «Опасное небо»: угроза атаки БПЛА в южных районах Удмуртии», — написал он.

Позже предупреждение расширили ещё на четыре района: Увинский, Селтинский, Сюмсинский и Вавожский. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Бречалов предупредил, что в 10:40 в Удмуртии вновь зазвучит сирена в рамках проверки системы оповещения.

Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области беспилотник ВСУ атаковал жилой дом. Вечером 3 марта дрон-камикадзе ударил по населённому пункту Понуровка в Стародубском округе. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.