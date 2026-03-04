«Пожалуйста, заберите меня»: Будапешт хочет вернуть из плена закарпатского венгра, насильно призванного в ВСУ

Правительство Венгрии намерено помочь 47-летнему Альберту Роману, закарпатскому венгру, которого насильно мобилизовали в ВСУ — и он оказался в российском плену. Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт добивается возвращения на родину всех этнических венгров из Закарпатья, которые «не по своей воле» стали участниками боевых действий на Украине. При этом министр подчеркнул: «Есть вещи, о которых лучше не говорить публично, иначе шансы на успех будут не такими большими».

Ранее венгерские власти распространили видеообращение мужчины, представившегося Альбертом Романом. Он сообщил, что родился в Ужгороде, имеет двойное гражданство (Венгрии и Украины) и был принудительно отправлен на фронт, где получил ранение и попал в плен ВС РФ.

В ролике мужчина обратился к премьер-министру Виктору Орбану с просьбой: «Пожалуйста, заберите меня отсюда в Венгрию».

Сийярто также отметил, что видел и другие подобные видео с участием закарпатских венгров.

А ранее в Будапеште заявили о смерти ещё одного этнического венгра, насильно мобилизованного сотрудниками ТЦК. Мужчину буквально украли с улицы. После этого Венгрия закрыла въезд лицам, ответственным за мобилизацию на Украине. Кстати, 3 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого затронули судьбу граждан Венгрии, мобилизованных в Вооружённые силы Украины и попавших в российский плен.