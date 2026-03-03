Путин и Орбан обсудили судьбу «‎бусифицированных» в ВСУ венгров в российском плену

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого затронули судьбу граждан Венгрии, мобилизованных в Вооружённые силы Украины и попавших в российский плен. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Затронуты также вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в вооружённые силы Украины и попавших в российский плен. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении.

В ходе обмена мнениями по Украине Владимир Путин отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также стремление Венгрии проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах.

Также особое внимание было уделено резко обострившейся ситуации вокруг Ирана и в ближневосточном регионе в целом, в том числе с точки зрения её возможных последствий для мирового энергетического рынка. Помимо этого, стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам встречи лидеров 28 ноября 2025 года в Москве.