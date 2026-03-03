Путин взял на себя роль посредника между Ираном и арабскими монархиями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с лидерами арабских стран взял на себя роль посредника. Глава государства передаст иранскому руководству обеспокоенность союзников по поводу ударов по их инфраструктуре.

«Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством», — сказал Песков.

Накануне Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры обсудили резкое обострение на Ближнем Востоке из-за американо-израильской агрессии против Ирана. Путин также провёл переговоры с лидерами ОАЭ, Катара и Бахрейна — ситуация в регионе стала главной темой каждого разговора.