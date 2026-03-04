Составлен топ-5 лучших розовых вин России

Роскачество впервые включило в пятёрку лучших розовых вин России исключительно сухие образцы. Об этом сказано на сайте организации.

Специалисты изучили 65 образцов от 57 производителей из Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Дагестана, Ростовской, Волгоградской и Самарской областей.

«Впервые в пятёрке лучших розовых вин все позиции заняли сухие вина», — отметили в Роскачестве.

Лидером рейтинга стало «Сира Мантра» от «Мантра Эстейт». Далее следуют «Винодельня Ведерниковъ», «Пино Нуар. Розе. Нобл Селекшн» («Голубицкое»), «Розе. Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира» («Эссе») и «Сакура. Пино чёрный» («Вино и Небо»).

Лучшие полусухие — «Фанагория. Розе. Саперави», «Сира» («Родное гнездо») и «Реликта. Антей Магарачский — Мускат белый». Среди полусладких отмечены «Сатера АП», «Фиолент» и «Солнечная Долина».

Большинство вин получили оценки выше 81 балла. Однако нашлись и те, кому технологии пока не позволяют соответствовать стандартам. Три образца набрали ниже 71 балла — минимальной границы качественной продукции по ГОСТу. В их числе два вина от «Долины» из Краснодарского края и одно от «Симферопольского винзавода» под маркой «Ай-Петри».

Ранее в Роскачестве составили топ из лучших игристых вин в России. К прмеру, среди белых брютов, созданных классическим методом, эксперты определили трёх лидеров. Лучшим стало выдержанное «Brut d'Or Блан де Блан» от «Абрау-Дюрсо» (урожай 2021 года), набравшее 4,51 балла.