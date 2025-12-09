Роскачество назвало лучшие игристые вина России

Лучшими российскими игристыми винами и петнатами стали образцы из Краснодарского края, Крыма и Ростовской области. Рейтинг был представлен Роскачеством в рамках проекта «Винный гид России».

В категории белых брютов, произведённых классическим методом, эксперты выделили трёх лидеров. Высшую оценку 4,51 балла заслужило выдержанное белое брют «Brut d'Or Блан де Блан» от «Абрау-Дюрсо» (2021 год). За ним следует другой образец того же дома — «Brut d'Or Блан де Нуар» (2021) с результатом 4,47 балла. Третье место с 4,42 балла заняло игристое выдержанное вино «Блан де Блан» производства «Фанагория» урожая 2019 года.

Победителями среди белых брютов, созданных по резервуарному методу Шарма, были названы три вина урожая 2024 года. Наивысший балл (4,37) получило белое брют «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание» от винодельни «Мысхако». Следом с результатом 4,32 балла расположилось вино «Пар ла Мер. Пино Блан» производства «Шато Тамань». Замыкает тройку лидеров брют «Артэ Просека» компании «Аристов», набравший 4,30 балла.

В сегменте розовых брютов также определились фавориты в двух ключевых категориях. Лучшим среди вин, созданных классическим способом, эксперты признали «Пино Нуар» от «Нового Света» (2020) с оценкой 4,41 балла. За ним следуют два выдержанных брют: «Империал Кюве» («Абрау-Дюрсо», 2022) и «Розе» («Гунько Вайнери», 2021), каждый из которых получил по 4,31 балла.

В сегменте полусладких игристых эксперты отметили несколько лидеров. Среди белых вин урожая 2024 года лучшими стали «Мускат» («Винодельня №78», 4,28 балла), «Граф Воронцов» («Дербент Вино», 4,27 балла) и «Брюле. Кюве» («Фанагория», 4,25 балла). В категории розового полусладкого лидировало выдержанное шампанское «Новый свет» («Новый Свет», 2022) с оценкой 4,23 балла, а среди вин метода Шарма — «Москато» («ЗБ вайн») и «Инкерман» (Инкерманский завод) 2024 года, каждый из которых получил 4,19 балла.

Среди розовых брютов, изготовленных по резервуарному методу Шарма, лидером стал «Пар ла Мер. Пино Нуар» («Шато Тамань», 2024) с результатом 4,29 балла. Второе и третье места заняли вина «Рутсток Кобер» («Мысхако») и «Эндемы. Пино Нуар» («Дербент-Вино») урожая 2024 года, набравшие 4,27 и 4,24 балла соответственно.

Проект «Винный гид России» представляет собой комплексное ежегодное изучение рынка отечественной винодельческой продукции, устанавливающее эталонные вина страны. Данную работу проводит Роскачество в кооперации с Минпромторгом, Минсельхозом, а также Ассоциацией виноградарей и виноделов России, получая поддержку Россельхозбанка. Информационное сопровождение инициативы обеспечивает международная медиагруппа «Россия сегодня».

