Стоимость шампанского за год выросла на 10%

Средняя цена российского шампанского за год выросла более чем на 10%, достигнув в Москве 640 рублей за литр. Такие данные привёл заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передаёт ТАСС.

Самые высокие цены зафиксированы в Сахалинской области — до 965 рублей за литр, а самые низкие — в Дагестане, где шампанское можно купить за 344 рубля. Исследование также показало, что красная икра подорожала на 33% за год, несмотря на хороший улов лососевых.

Ранее Life.ru узнал, сколько будет стоить новогодняя ёлка в этом году. Средняя рыночная стоимость такого товара сейчас находится в районе 5870 рублей, что на 7% выше показателей годичной давности. За премиальные экземпляры высотой до двух метров просят от 6 до 7,5 тысячи рублей, а за наиболее высокие модели (до 240 см) цена может доходить до 40 тысяч рублей.