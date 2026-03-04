ГОСТ непрост: Станет ли жёсткий тайминг новым «врагом» ноготочков, раскрыл нэйлмэн

Росстандарт утвердил первый ГОСТ на ногтевой сервис, который вступает в силу с 30 апреля 2026 года. Документ устанавливает нормативы времени на различные процедуры. Мастер маникюра и владелец мужского салона Gulo Евгений Пятышин в беседе с Life.ru оценил новые требования. По его мнению, многие нормативы не соответствуют реальности и будут невыгодны бизнесу.

«Мне кажется, массаж по 40 минут и спа-уход — это, конечно, довольно-таки сильно растянутая история, потому что массаж тела делают сейчас час и платят 3–4 тысячи, а массаж кистей и рук там просто 40 минут нечего массировать, на мой взгляд. То же самое со спа-уходом: там есть определённые нормы, сколько ты наносишь продукта, его втираешь, используешь, и на 40 минут, даже на 20 минут, спа растянуть практически невозможно», — заявил эксперт.

По поводу таймингов маникюра Пятышин отметил, что 60 минут на гигиеническую обработку — это реально, но всё зависит от мастера, техники и исходного состояния рук клиента.

Можно прийти с нормальной кутикулой, можно прийти с запущенными руками, с тонкой кожей, и, конечно, тайминг увеличится. Евгений Пятышин Мастер маникюра и владелец мужского салона Gulo

С педикюром ситуация сложнее. Экспресс-вариант, который затрагивает только пальцы, по новым нормам занимает слишком много времени.

По его словам, на весь педикюр обычно уходит со снятием, покрытием и обработкой стопы и пальцев примерно часа полтора. У кого-то может быть 1:15, у скоростных мастеров ещё быстрее. Такой тайминг растягивать однозначно салону-бизнесу будет невыгодно, потому что, соответственно, уменьшится количество гостей, которых в нём могут принять, если по нормам работать, уверен специалист.

«Ну и самим гостям, я думаю, будет очень некомфортно сидеть, когда они закладывают обычно на маникюр-педикюр, если в четыре руки делают, часа полтора. Здесь получается практически должно быть два с половиной часа. Это же ещё без покрытия, только тайминг заложен просто на гигиену», — добавил Пятышин.

Он также отметил, что поднять цены, чтобы остаться на том же уровне дохода, — не вариант: «Придётся сильно повысить цены на услуги, так просто никто не будет ходить, и так всё подорожало».

Пятышин добавил, что в профессиональных чатах сейчас обсуждают степень обязательности новых нормативов, но никто пока не понимает, как их применять. По его мнению, салоны вряд ли будут им следовать, и дело здесь не в них, а в клиентах, которые не готовы тратить по два с половиной часа на процедуры. Если один мастер будет делать и маникюр, и педикюр по новым правилам, это может занять около пяти часов, что, по словам эксперта, слишком много. Он резюмировал, что, скорее всего, все продолжат работать в привычном режиме и с обычными таймингами.

