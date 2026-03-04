Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 09:49

В Ревде у фермера отберут свиней, сделавших пародию на группу The Beatles

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Свердловский областной суд окончательно отказал фермеру Анатолию Луткову по прозвищу Ташкент в жалобе на изъятие его свиней. Ранее Ревдинский горсуд постановил передать поголовье другому хозяйству в селе Кленовское. Теперь приставы должны поймать бродячих животных и увезти новому владельцу, сообщает URA.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу региональных судов.

Свиньи сделали косплей на группу «Битлз». Видео © URA.ru

Речь идёт о стаде примерно из 40 свиней, которые долгие годы свободно разгуливали по улицам Ревды, отбирали у прохожих пакеты с едой и прославились на всю страну. Однажды видео с их неторопливым переходом дороги сравнили с обложкой альбома группы The Beatles.

В Ярославле владелец антикафе заставлял мини-пигов «батрачить» сверхнормы
В Ярославле владелец антикафе заставлял мини-пигов «батрачить» сверхнормы

Напомним, ранее жители города Ревда в Свердловской области пожаловались на десятки свиней, свободно разгуливающих по улицам города. Животные пугали детей и отбирали у прохожих пакеты.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar