В Ревде у фермера отберут свиней, сделавших пародию на группу The Beatles

Свердловский областной суд окончательно отказал фермеру Анатолию Луткову по прозвищу Ташкент в жалобе на изъятие его свиней. Ранее Ревдинский горсуд постановил передать поголовье другому хозяйству в селе Кленовское. Теперь приставы должны поймать бродячих животных и увезти новому владельцу, сообщает URA.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу региональных судов.

Свиньи сделали косплей на группу «Битлз». Видео © URA.ru

Речь идёт о стаде примерно из 40 свиней, которые долгие годы свободно разгуливали по улицам Ревды, отбирали у прохожих пакеты с едой и прославились на всю страну. Однажды видео с их неторопливым переходом дороги сравнили с обложкой альбома группы The Beatles.

Напомним, ранее жители города Ревда в Свердловской области пожаловались на десятки свиней, свободно разгуливающих по улицам города. Животные пугали детей и отбирали у прохожих пакеты.