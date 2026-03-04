Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл сообщил, что у него нашли рак

Американский актёр Брюс Кэмпбелл, известный по роли Эша Уильямса в культовой серии фильмов ужасов «Зловещие мертвецы», сообщил, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Об этом 66-летний артист написал в соцсети X.

Кэмпбелл назвал свою болезнь «возможностью» и подчеркнул, что речь идёт об излечимом типе рака. Он не стал вдаваться в подробности, но добавил, что планирует посвятить лето лечению, чтобы затем продолжить творческую карьеру.

Первый фильм «Зловещие мертвецы» вышел в 1981 году и принёс актёру мировую известность. Позже он снимался в сиквелах и сериале «Эш против зловещих мертвецов».

В минувшем феврале стало известно, что британский певец Дин Франклин, финалист телешоу «Голос Великобритании», умер в возрасте 36 лет. Он ушёл из жизни спустя всего два месяца после того, как узнал о страшном диагнозе. В декабре Франклин сам рассказал подписчикам, что врачи обнаружили у него рак пищевода четвёртой стадии. По словам музыканта, болезнь долгое время протекала бессимптомно и дала о себе знать только после того, как метастазы поразили печень.