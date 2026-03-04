Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв резко осудил двойные стандарты МОК, который рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО, но не применил аналогичные меры к израильским и американским атлетам.

«Заявление МОК о том, что нельзя вводить санкции против спортсменов из Израиля и США, — это пик цинизма и откровенных двойных стандартов», — заявил он в беседе с «Газетой.ru».

Кремлёв выразил надежду, что на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе все спортсмены смогут выступать под своими флагами и гимнами. Он также призвал ввести призовые во всех видах спорта, чтобы деньги от рекламы доставались спортсменам и тренерам, а не чиновникам, «жирующим в пятизвёздочных отелях».

«Олимпийское движение должно избавиться от опухоли, которая его разрушает и доводит до скандалов и коррупции. Как амбассадор спорта, я требую незамедлительных радикальных реформ», — подчеркнул чиновник.

Напомним, Международный олимпийский комитет отказался вводить санкции против спортсменов из Израиля и США в связи с военной операцией против Ирана. В МОК заявили, что в мире, охваченном конфликтами и трагедиями, спорт должен оставаться «маяком надежды».