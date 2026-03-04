Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 10:05

Умар Кремлёв счёл пиком цинизма отказ МОК ввести санкции против атлетов из США и Израиля

Умар Кремлёв. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Умар Кремлёв. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв резко осудил двойные стандарты МОК, который рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО, но не применил аналогичные меры к израильским и американским атлетам.

«Заявление МОК о том, что нельзя вводить санкции против спортсменов из Израиля и США, — это пик цинизма и откровенных двойных стандартов», — заявил он в беседе с «Газетой.ru».

Кремлёв выразил надежду, что на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе все спортсмены смогут выступать под своими флагами и гимнами. Он также призвал ввести призовые во всех видах спорта, чтобы деньги от рекламы доставались спортсменам и тренерам, а не чиновникам, «жирующим в пятизвёздочных отелях».

«Олимпийское движение должно избавиться от опухоли, которая его разрушает и доводит до скандалов и коррупции. Как амбассадор спорта, я требую незамедлительных радикальных реформ», — подчеркнул чиновник.

Медведев призвал распустить МОК и пересобрать по заветам Кубертена
Медведев призвал распустить МОК и пересобрать по заветам Кубертена

Напомним, Международный олимпийский комитет отказался вводить санкции против спортсменов из Израиля и США в связи с военной операцией против Ирана. В МОК заявили, что в мире, охваченном конфликтами и трагедиями, спорт должен оставаться «маяком надежды».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Умар Кремлёв
  • мок
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar