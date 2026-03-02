Медведев призвал распустить МОК и пересобрать по заветам Кубертена
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и всё олимпийское движение нуждаются в полной реорганизации. По его мнению, их следует распустить и создать заново, основываясь на идеалах основателя современного олимпизма Пьера де Кубертена.
«МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена», — сказал политик ТАСС.
При этом ранее организаторы Паралимпийских игр отказались комментировать статус «отдельных делегаций» на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.
