Медведев призвал распустить МОК и пересобрать по заветам Кубертена

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и всё олимпийское движение нуждаются в полной реорганизации. По его мнению, их следует распустить и создать заново, основываясь на идеалах основателя современного олимпизма Пьера де Кубертена.