Организаторы Паралимпиады промолчали о статусе «отдельных делегаций» на фоне конфликта в Иране

Организаторы Паралимпийских игр вынуждены решать логистические проблемы на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Военные действия уже повлияли на планы некоторых делегаций. Международный паралимпийский комитет (IPC) выступил с заявлением на своём сайте. Там признали, что кризис создаёт трудности для участников соревнований, которые пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года. При этом там отказались комментировать статус конкретных сборных.

«Мы оцениваем влияние ситуации на организацию Игр, в частности, на перелёты. Закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке влияет на прибытие некоторых заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что многие команды уже находятся в Европе на сборах. Однако для тех, кто ещё не вылетел, ищут альтернативные маршруты.