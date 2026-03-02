Организаторы Паралимпиады промолчали о статусе «отдельных делегаций» на фоне конфликта в Иране
Обложка © hutterstock / FOTODOM / Buffy1982
Организаторы Паралимпийских игр вынуждены решать логистические проблемы на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Военные действия уже повлияли на планы некоторых делегаций. Международный паралимпийский комитет (IPC) выступил с заявлением на своём сайте. Там признали, что кризис создаёт трудности для участников соревнований, которые пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года. При этом там отказались комментировать статус конкретных сборных.
«Мы оцениваем влияние ситуации на организацию Игр, в частности, на перелёты. Закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке влияет на прибытие некоторых заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.
В комитете отметили, что многие команды уже находятся в Европе на сборах. Однако для тех, кто ещё не вылетел, ищут альтернативные маршруты.
Ранее глава Министерства спорта и Олимпийского комитета России, обратился к властям Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии с вопросом о возможном бойкоте Паралимпийских игр в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана. Министр отметил официальные аккаунты Паралимпийских игр, национального комитета Финляндии и ряд западных СМИ, иронично заметив, что намерен проверить последовательность позиции этих государств.
