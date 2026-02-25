Спортивный журналист подвёл главный итог Олимпиады, сулящий РФ благоприятное будущее

Церемония закрытия Олимпийских игр прошла в Вероне. Главным героем для российских болельщиков стал Никита Филиппов, завоевавший историческое серебро в ски-альпинизме — дисциплине, впервые представленной на Играх-2026. Однако, как отмечают эксперты, медальный зачёт в этой ситуации уходит на второй план.

Почётный президент Федерации спортивных журналистов РФ Николай Долгополов подчеркнул, что медаль Филиппова навсегда вписана в историю. Несмотря на жёсткие условия отбора и отсутствие многих лидеров, сам факт участия можно считать прорывом. Российских спортсменов никто не ждал с распростёртыми объятиями, но они выступили достойно и напомнили о себе.

«Российских спортсменов пригласили на парад закрытия игр, что даёт надежду на будущее, что наши спортсмены-олимпийцы будут участвовать в качестве полноправных членов олимпийской семьи — под своим флагом, в своих национальных одеждах и со своим гимном», — заключил собеседник «Радио 1».