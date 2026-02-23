Ковентри объявила Олимпийские игры в Италии закрытыми

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри объявила закрытыми XXV зимние Олимпийские игры в Италии. Она призвала молодёжь собраться в 2030 году. Церемония прошла в Вероне.

«Дорогие друзья, я объявляю зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо закрытыми. В соответствии с традицией я призываю молодёжь всего мира собраться через четыре года во французских Альпах, чтобы вместе со всеми нами отпраздновать XXVI зимние Олимпийские игры. Увидимся в 2030 году», — сказала Ковентри.

Игры завершились 22 февраля. В соревнованиях участвовали 13 российских спортсменов, они выступали в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Первое место в медальном зачёте заняла сборная Норвегии. Второй результат показала команда США, третьими стали спортсмены Нидерландов. Следующая зимняя Олимпиада пройдёт с 1 по 17 февраля 2030 года.

Ранее в Вероне прошла манифестация против Олимпийских игр. Марш активистов состоялся перед церемонией закрытия. Активисты протестовали из-за подорожания жилья и экологических последствий строительства. Мероприятие организовали студенческие объединения и экологические ассоциации. Участники марша заявили, что стройка разрушает леса и усиливает социальное неравенство. Стоимость билетов на церемонию закрытия достигала 2900 евро. Мэр Вероны отметил, что крупные события всегда привлекают протестующих, и меры безопасности были необходимы.