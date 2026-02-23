В Вероне прошла манифестация против Олимпийских игр

В итальянской Вероне перед церемонией закрытия Олимпийских игр в Милане прошёл марш активистов против проведения Олимпиады из-за подорожания жилья и экологических последствий возведения спортивных объектов. Об этом пишет Reuters.

Мероприятие, организованное студенческими объединениями и экологическими ассоциациями, собрало людей, которые считают, что строительство разрушает леса и неблагоустроенные территории, усиливая социальное неравенство. Под лозунгом «Олимпиада? Нет, спасибо» активисты выразили недовольство расходами на Олимпиаду и строительством объектов, недоступных широкой публике.

«Они построили бетонные чудовища, такие как бобслейная трасса, которая не будет служить никакой цели. Были потрачены впустую государственные деньги, которые могли бы быть использованы для гидрогеологической безопасности и жилищных программ», — пожаловалась 34-летняя Франческа, приехавшая из Виченцы.

Церемония закрытия началась в 20:30. Стоимость билетов достигала 2900 евро. На одном из плакатов можно было прочесть: «Меньше игр для немногих, больше домов для всех».

Марш длился около двух часов, его маршрут пролегал от Порта Палио XVI века до площади Арсенал XIX века. Протестующие пытались войти в охраняемую зону, но безуспешно. Мэр Вероны Дамиано Томмази подчеркнул, что крупные международные события всегда привлекают внимание протестующих, и усиление мер безопасности было необходимым.

На данный момент в Вероне проходит церемония закрытия XXV Олимпийских игр в амфитеатре «Арена ди Верона». Впервые в истории зимних Олимпийских игр два олимпийских котла будут погашены одновременно в двух городах — Милане и Кортина д'Ампеццо. После этого олимпийский флаг будет спущен и официально передан принимающей стороне Игр 2030 года.