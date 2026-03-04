Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 10:04

Аксёнов заявил, что поимка шпиона в Крыму будет уроком всем предателям и «ждунам»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Крыму задержали местного жителя за передачу данных ВСУ о дислокации российских войск. Об этом сообщили в ФСБ, а глава республики Сергей Аксёнов назвал задержание уроком для потенциальных предателей.

Фигурант признался, что в 2023 году слил информацию о противовоздушной обороне и боновых заграждениях в Севастопольской бухте. Против него возбуждены дела о госизмене и терроризме, он арестован.

«Благодарю чекистов за эффективную и системную работу по выявлению агентуры противника. Каждый такой случай — это вклад в укрепление безопасности Крыма и крымчан, в нашу общую Победу. И урок потенциальным предателям и ждунам», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

В ФСБ уточнили, что это уже шестой случай пресечения помощи украинским спецслужбам за последние две недели.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного военнослужащего. По данным ведомства, они действовали по заданию украинских спецслужб: забрали из тайника самодельное взрывное устройство и установили его под автомобиль военного.

