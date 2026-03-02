Владимир Путин
2 марта

В Крыму и Севастополе восстановили энергоснабжение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

В Республике Крым полностью восстановили электроснабжение после аварии на сетях энергосистемы полуострова. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Электроснабжения в Республике Крым полностью восстановлено», — пишет Крючков в своём Telegram-канале.

Сбои также коснулись отдельных районов Севастополя, о чём сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, специалисты восстанавливали энергосистему республики и дозировано подавали мощность потребителям города. Позднее он отписал, что по состоянию на 22:37 энергоснабжение было восстановлено во всех районах.

Напомним, Михаил Развожаев сообщил, что энергоснабжение было нарушено в Севастополе и части Крыма. Отключения коснулись города Балаклава, а также центра Севастополя и крупных микрорайонов у бухт Казачья, Камышовая и Стрелецкая и в районе мыса Фиолент.

