Россиянам подсказали, где можно отдохнуть весной и не потратить всю зарплату

Эксперты туристического сервиса определили самые доступные регионы России для путешествий в период с марта по май 2026-го. Наименьшие затраты на размещение ждут отдыхающих на юге страны, сообщает «Лента.ру».

Лидером рейтинга стал Туапсе, где средняя стоимость ночлега составляет 2,9 тысячи рублей. Следом расположился Новороссийск с показателем 3 тысячи рублей за сутки.

Третье место заняла Астрахань — 3,3 тысячи рублей. В первую пятёрку также вошли Новосибирск (3,8 тысячи) и Адлер (3,9 тысячи рублей). Замыкают десятку Минеральные Воды и Тверь (по 4 тысячи), Махачкала с Благовещенском (по 4,1 тысячи), а также Калуга — 4,2 тысячи рублей за проживание.

А ранее российским туристам назвали страны, которые лучше обойти стороной в 2026 году. По данным турэкспертов, в перечень вошли семь локаций по всему миру, где путешественники могут столкнуться с серьёзными проблемами: от разрушенной инфраструктуры до протестов местных жителей.