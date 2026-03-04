США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Американские военные провели плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск состоялся с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, ракета несла два испытательных блока без боевой части.

В Командовании глобального удара ВВС США подчеркнули, что испытание не связано с текущими событиями в мире. Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй пояснила, что запуск позволил оценить работу отдельных компонентов системы и разные сценарии её применения. Она добавила, что постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США.

Два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и успешно поразили цель на атолле Кваджалейн в Тихом океане. Полученные данные помогут оценить точность Minuteman III и использовать их для развития стратегических сил.

Ранее норвежская компания провела испытания прототипа ракеты HS1 — запуск состоялся 3 февраля на площадке космопорта Аннейа в северной части страны, при этом разработчики уложились в рекордные девять месяцев от чертежа до первого полёта, серийные поставки ракеты запланированы на 2029 год. В ходе полёта ракета достигла скорости 6 Маха, что превышает 7,4 тысячи километров в час.