Петербуржец полгода фотографировал военные заводы для украинской разведки

В Петербурге задержали мужчину за фотосъёмку военных заводов, которые Украина рассматривает как объекты для проведения своих терактов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, 32-летний петербуржец сам связался с представителями запрещённого в РФ «Легиона «Свобода России»* в июне прошлого года и предложил помощь. Несколько месяцев он по заданию куратора фотографировал предприятия ВПК, научные центры и объекты промышленной инфраструктуры, после чего отправлял снимки боевикам.

При обыске у задержанного нашли несколько пакетов с наркотиками. Возбуждены дела об участии в террористической организации и покушении на сбыт наркотиков. Решается вопрос о возбуждении дела о госизмене.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного военнослужащего по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство и установили его под автомобиль военного.

