Пользователи в Сети разнесли в пух и прах образ Насти Федько на The Actor Awards

25-летняя актриса и блогер из Тольятти Настя Федько столкнулась с жёсткой критикой после выхода на церемонию The Actor Awards в Голливуде. Пользователи соцсетей оказались недовольны её образом и оставили под видео с дорожки множество язвительных комментариев.

Выход Насти Федько на церемонию The Actor Awards. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / eentertainment, nfedko

Зрители прошлись по всему: от фасона платья и макияжа до цвета лица. Некоторые сравнили наряд Федько с неудачной пародией, другие назвали образ безвкусным. На волну негатива Настя пока никак не отреагировала.

Особенно контрастно критика выглядит на фоне недавнего триумфа актрисы на «Золотом глобусе», где она блистала, общалась с Леонардо Ди Каприо и получала исключительно восторженные отзывы. Сама актриса назвала встречу с голливудской звездой знаком свыше и подтверждением того, что она движется в верном направлении. «Жизнь удивительная», — лаконично подвела итог своей поездке блогерша.