Словакия расторгла договор с Украиной об аварийных поставках электроэнергии

Братислава решила отказаться от механизма экстренной помощи Киеву с электроэнергией. В среду кабмин Словакии утвердил постановление, предписывающее министру финансов принять меры для немедленного прекращения действия соглашения между оператором SEPS и украинским «Укрэнерго».

«Правительство… рекомендует министру финансов принять шаги в отношении компании SEPS для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и компанией Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии», — сказано в документе.