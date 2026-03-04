Словакия расторгла договор с Украиной об аварийных поставках электроэнергии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Buzmakova
Братислава решила отказаться от механизма экстренной помощи Киеву с электроэнергией. В среду кабмин Словакии утвердил постановление, предписывающее министру финансов принять меры для немедленного прекращения действия соглашения между оператором SEPS и украинским «Укрэнерго».
«Правительство… рекомендует министру финансов принять шаги в отношении компании SEPS для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и компанией Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии», — сказано в документе.
По всей видимости связан этот шаг с блокировкой поставок нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Транзит через Украину был остановлен 27 января. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планировал возобновить транзит 3 марта, однако позднее стало известно о переносе сроков. По его словам, украинская сторона не пускает инспекторов на нефтепровод. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт и Братислава выступают за создание совместной следственной комиссии для личной оценки состояния «Дружбы».
