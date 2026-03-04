Владимир Путин
Регион
4 марта, 11:22

Словакия расторгла договор с Украиной об аварийных поставках электроэнергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Buzmakova

Братислава решила отказаться от механизма экстренной помощи Киеву с электроэнергией. В среду кабмин Словакии утвердил постановление, предписывающее министру финансов принять меры для немедленного прекращения действия соглашения между оператором SEPS и украинским «Укрэнерго».

«Правительство… рекомендует министру финансов принять шаги в отношении компании SEPS для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и компанией Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии», — сказано в документе.

Зеленский не пустил фон дер Ляйен и Кошту проверить «Дружбу»
По всей видимости связан этот шаг с блокировкой поставок нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Транзит через Украину был остановлен 27 января. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планировал возобновить транзит 3 марта, однако позднее стало известно о переносе сроков. По его словам, украинская сторона не пускает инспекторов на нефтепровод. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт и Братислава выступают за создание совместной следственной комиссии для личной оценки состояния «Дружбы».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
