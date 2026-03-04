60 лет был призраком: В Кузбассе обнаружили мужчину, которого никогда не существовало

В Кузбассе нашли человека, который 60 лет прожил без имени и документов — на бумагах его не существовало для государства. Удивительную историю рассказали в полиции региона изданию «Сiбдепо».

Мужчину обнаружили в деревне под Новокузнецком. Как выяснилось, в пять лет мать привезла его из Казахстана и оставила в России. Ребёнок выживал как мог, научился говорить по-русски, завёл семью, но всю жизнь боялся пойти к властям и оформить документы. Он никогда не работал официально, зато держал большое хозяйство: куры, свиньи, огород с картошкой. Кормился своим трудом, не платил налоги и не получал пенсию.

И только в преклонном возрасте решился выйти из тени и получить паспорт. Сейчас ему выдали временное удостоверение личности. Таких людей без гражданства в Кузбассе всего 70. Скоро мужчина официально станет россиянином.

