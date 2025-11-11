Воронежские власти помогут женщине, которая почти 30 лет живёт без паспорта

Власти Воронежской области разбираются в уникальном случае местной жительницы Веры Данченко, которая уже 28 лет живёт без паспорта. Из-за этого проблемы с документами возникли и у её троих детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ангелина Севергина.

«Выяснилось, что Вера родилась в 1997 году в Ростовской области, но до сих пор не имеет свидетельства о рождении — только справку из роддома», — объяснила омбудсмен. Она уточнила, что семья недавно переехала в Воронежскую область, где женщина наконец обратилась за помощью.

Напомним, о случае Веры Данченко стало известно сегодня: жительница Воронежской области много лет живёт без паспорта и полиса, из-за чего её дети 12, 9 и 6 лет не могут посещать школы и получать медицинскую помощь, вынужденные обучаться дома. Проблема возникла из-за утраты сведений о её рождении и исчезновения матери. Однако недавно женщина нашла отца, который подтвердил родство через ДНК-тест, и теперь они совместно пытаются оформить документы через органы ЗАГС.